Sem-terra querem fazenda do Grupo Agropecuário Bertin A Fazenda Santo Antônio, com 17 mil hectares e super equipada pelo Grupo Agropecuário Bertin, está sendo reivindicada por sem-terra de vários movimentos. Nesta quarta-feira (28), a porta do prédio da Justiça Federal de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, extremo sul do Estado amanheceu repleta de sem-terra acampados. A fazenda está na faixa de fronteira e conforme lei atual não pode ser nem desapropriada nem comprada pelo governo, somente expropriada. O proprietário ofereceu o imóvel para o Incra que prometeu comprá-lo, mas esbarrou na tal lei e o negócio está parado há mais de um ano. Os sem-terra querem forçar uma providência da Justiça. Na Fazenda Teijin, Nova Andradina, leste do MS, o MST desistiu da idéia de soltar na BR-267 os 10 mil pois que estão dentro da propriedade rural tida como desapropriada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão do último dia 20. Agora eles querem transferir o gado para uma fazenda vizinha que dizem ser do mesmo proprietário da Teijin. O proprietário afirma que só possui a Teijin no município. Ontem (27) o advogado do fazendeiro entrou com agravo regimental, tentando derrubar decisão do STF, exibindo laudo do próprio Incra afirmando que a fazenda é produtiva. A área foi desapropriada com base no baixo índice de produtividade.