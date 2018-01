Sem-Terra que invadiram a Câmara deixam presídio da Papuda Os sem-terra que depredaram instalações da Câmara dos Deputados na última terça-feira deixaram o Complexo Penitenciário da Papuda em Brasília por volta da 1h30 da madrugada deste sábado. Eles foram escoltados pela PM até a saída da cidade. São 412 homens e 128 mulheres que estavam presos desde o quebra-quebra. Permanecerão presos por ordens das Justiça federal 42 líderes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) que foram responsabilizados pela depredação. Os sem-terra embarcaram em 13 ônibus fretados por entidades de trabalhadores rurais. Antes de se dirigirem aos seus Estados de origem os trabalhadores vão se concentrar no Centro de Formação de trabalhadores do Movimento Rural na cidade de Luziânia, que fica no entorno de Brasília, para se encontrar com os filhos e as mulheres deles.