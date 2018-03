Sem-terra protestam por cestas na Conab em Bauru Cerca de 300 integrantes de movimentos de luta pela terra ocuparam na manhã desta terça-feira as instalações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Bauru, a 326 km de São Paulo. Os sem-terra protestam contra a suspensão na entrega de cestas básicas para as 7.784 famílias cadastradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 170 acampamentos espalhados pelo Estado. De acordo com as lideranças, as cestas deixaram de ser distribuídas há seis meses.