Sem-terra protestam em três estradas no sul do Pará

Cerca de 500 trabalhadores rurais sem terra bloquearam ontem as rodovias PA-150 e PA 160, no sul e sudeste do Par, cobrando do Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra) a liberação de cestas básicas para mais de três mil famílias assentadas na região. Na estrada de acesso ao município de Parauapebas ocorreram vários incidentes entre motoristas e agricultores. Até doentes em ambulâncias foram impedidos de entrar na cidade. "O Incra est enrolando a gente há um ano. Agora sairemos daqui quando as cestas chegarem aos assentamentos", prometeu o sem terra Jos Sebastião de Souza. A direção do Incra de Marabá, embora procurada, no respondeu quando ir liberar a alimentação dos sem terra. Em Ourilndia do Norte, também no sul do estado, 150 trabalhadores rurais fecharam das principais estradas usada pela empresa Vale como acesso ao projeto de minerao Ona Puma, que explora naquele no município. Os manifestantes só oriundos dos projetos de assentamento Campos Altos e Tucum, criados pelo Incra em Ourilndia do Norte, Tucum e So Felix do Xingu. Eles acusam a Vale de adquirir de forma irregular 83 lotes dos dois assentamentos para retirar as famílias do local e explorar a mina. A Vale nega qualquer intenção de prejudicar as famílias e diz que a aquisição foi feita dentro da lei.