Sem-terra ocupam sede do Incra em Brasília

Brasília - O prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Brasília, foi ocupado por cerca de 200 manifestantes nesta segunda-feira, 11. O Movimento Social de Luta (MSL) invadiu o local no início da manhã e reivindica a liberação de terras e cestas básicas.

Servidores que tentaram entrar no prédio foram impedidos pelos manifestantes. A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do órgão, mas não obteve sucesso. O celular funcional da assessoria também estava desligado.