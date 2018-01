Sem-terra ocupam pedágio e liberam passagem no PR Entre 200 e 300 sem-terra ocuparam hoje a praça de pedágio localizada na BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná, e liberaram a passagem dos carros sem pagamento. Eles colocaram uma faixa nas cancelas em que diziam pertencer à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag). A concessionária Viapar, que administra o trecho da rodovia, entrou com pedido de reintegração judicial de posse. Porém, os sem-terra deixaram o local espontaneamente, mas apenas 8 horas depois do início da invasão.