Sem-terra ocupam fazenda na Bahia A Fazenda São Mateus, de 2.400 hectares, situada no município de Araçás, a 100 quilômetros de Salvador, foi ocupada ontem (21) por 150 famílias ligadas ao Movimento de Luta pela Terra (MLT), uma dissidência do MST. As terras pertencem à Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) e estaria abandonada há mais de vinte anos, embora lideranças do MLT digam que a fazenda estaria sendo cobiçada para plantio de eucalipto por uma empresa de celulose. Os lotes estão sendo demarcados pelos invasores nesta segunda-feira para serem divididos entre as famílias que pretendem plantar feijão, milho e abóbora para consolidar a ocupação. Depois, uma comissão do MLT pretende procurar a sede regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para cobrar a desapropriação das terras. Enquanto esperam o processo, querem cadastrar as famílias para receber cesta básica do governo federal.