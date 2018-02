Sem-terra marcham por rodovia no interior de São Paulo Cerca de 400 sem-terra ligados à Frente Nacional de Luta (FNL) seguiam em marcha, na tarde desta segunda-feira, 09, pela rodovia Raposo Tavares, na altura de Ibirarema, no oeste paulista, em direção a São Paulo. Com faixas e bandeiras, o grupo defende a reforma agrária e protesta contra os gastos da Copa da Fifa no Brasil. A marcha, que saiu no domingo de Assis, deve chegar à capital no dia 28, após percorrer 430 quilômetros. A Polícia Militar Rodoviária, que estimou o número de manifestantes, fazia a escolta dos sem-terra.