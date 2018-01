Sem-terra mantêm reféns 28 funcionários de fazenda em MS Mais de mil famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra(MST) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso do Sul(Fetagri), mantêm reféns na Fazenda Teijin, 28 funcionários da propriedade rural desde 6 horas desta segunda-feira. Segundo líderes dos dois movimentos, não existe previsão para liberação dos empregados e do desbloqueio dos acessos ao local. Também confinaram em um cercado de 100 hectares, 10 mil bovinos que deixarão sem água e alimentação, até a solução da questão judicial entre os proprietários e o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Na terça-feira da semana passada, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região de São Paulo, determinou a suspensão do processo de demarcação e desapropriação do imóvel. São 28.500 hectares, situadas no município de Nova Andradina, a 240 quilômetros de Campo Grande, região leste de Mato Grosso do Sul. Uma semana antes da decisão judicial, o Intituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) marcou o dia que seria no sábado último, da distribuição de terrenos para as 1.067 famílias. Elas estavam acampadas na estrada que passa em frente da fazenda, mas conseguiram através da Justiça acampamentos dentro do imóvel. Estão nessa condição desde 2004. Da época até atualmente, foram construídos poços artesianos e grande parte da estrutura formada para as moradias das famílias. Os dois movimentos de sem-terra, condenam a decisão do TRF, em favor do Grupo Agropecuário Teijin. Eles alegam que a área foi declarada improdutiva pela perícia judicial determinada pela Justiça Federal há seis anos. Em setembro de 2005, a defesa do Grupo Teijin protocolou o agravo regimental, que foi julgado no dia 6 deste mês, e em decisão unânime, a segunda turma concedeu a medida liminar para sustação do processo até a apreciação de tutela antecipada, formulado em recurso na ação principal.