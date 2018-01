Sem-terra mantêm ocupação de fazenda no Rio de Janeiro Cerca de 80 famílias de trabalhadores sem-terra continuam ocupando a Fazenda São Geraldo, em Valença, no Rio de Janeiro, invadida neste sábado, 24. Apesar de a sede da fazenda estar ocupada por policiais militares, não houve registro de confrontos. Segundo o superintendente do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), Mário Lúcio Mello, a área faz parte de uma lista de 31 fazendas que estão em estágio avançado de desapropriação. Ele contou que, no sábado, os herdeiros da fazenda chamaram a Polícia Militar. Mas representantes da sociedade civil negociaram em favor dos trabalhadores, que não tinham ocupado a sede da fazenda, preferindo acampar em uma pequena colina, para evitar problemas. Segundo a Radiobrás, os trabalhadores são do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL) e estavam acampados há três anos em uma área do município de Queimados, perto da Avenida Presidente Dutra, aguardando desapropriações de terras no Estado.