Sem-terra liberam cancelas de pedágio no Paraná

Os sem-terra, que participam do movimento Grito da Terra Brasil, prometem uma manifestação amanhã, em frente à sede regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para pedir o assentamento definitivo de duas mil famílias que estão em oito acampamentos distribuídos entre os municípios de Porecatu, Alvorada do Sul, Londrina, Centenário do Sul e Marilândia do Sul, todas no norte do Paraná. Da pauta também consta o pedido de lonas plásticas, cestas básicas e escolas itinerantes nos acampamentos.

A assessoria do Incra disse que a direção iria analisar a pauta de reivindicações antes de aceitar o pedido de marcação de audiência com o superintendente regional Nilton Bezerra Guedes e com o diretor nacional de obtenção de terras, Celso Lacerda.