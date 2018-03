Sem-terra invadem quatro fazendas no Pontal Integrantes do MST da Base e do Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Mast) invadiram quatro fazendas na manhã desta segunda-feira no Pontal do Paranapanema, oeste do Estado de São Paulo. Com o apoio de sindicatos rurais ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), cerca de 600 militantes foram mobilizados para as ocupações. Os grupos querem a destinação de terras para assentamentos.