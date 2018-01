Sem-terra invadem oito fazendas no interior de SP Mais oito fazendas foram invadidas no fim de semana por sem-terra no oeste e centro do Estado de São Paulo, elevando para 44 o total de áreas ocupadas este mês. A meta do movimento é invadir mais de 50 fazendas para acelerar a implementação da reforma agrária. As fazendas invadidas são Minerva e Ribeirão Bonito, em Teodoro Sampaio, Salto Botelho, em Lucélia, Santa Maria, em Araçatuba, Geada, em Agudos, Pedra Branca, em Itapetininga, Pau D''Alho, em Brejo Alegre, e Santa Cecília, em Euclides da Cunha. Nessa última fazenda, os sem-terra não conseguiram entrar, mas acamparam na frente da propriedade, segundo o líder dissidente do MST, José Rainha Júnior.