Sem-terra invadem fazenda pela 3ª vez Cerca de 150 sem-terra ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) invadiu, na manhã de ontem, a Fazenda Itaverá, em Alvorada do Sul, a 445 quilômetros de Curitiba. Esta é a terceira vez que a propriedade da Usina Central do Paraná, do Grupo Atalla, é invadida em seis meses. Os invasores alegam a improdutividade das terras e pedem sua desapropriação. Em nota, o Grupo Atalla disse confiar na Justiça e no bom senso para que a normalidade seja restabelecida.