Sem-terra invadem fazenda no triângulo mineiro Cerca de 200 integrantes do Movimentos de Libertação dos Sem-Terra (MLST) ocupam uma área da fazenda Douradinho, às margens da rodovia BR-497, entre as cidades de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. Os sem-terra invadiram o local na na madrugada de sexta para sábado. O caseiro da propriedade chamou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência, mas não permaneceu na fazenda. De acordo com a PM de Uberlândia, não houve conflito no momento da invasão e a situação é tranqüila. A Polícia Militar não soube informar a quem pertence a fazenda Douradinho. Segundo a PM, a propriedade tem cerca de 1,2 mil hectares. Conteúdo atualizado às 20h27