Sem-terra invadem fazenda do reverendo Moon Um grupo de 400 sem-terra ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri), invadiram nesta segunda-feira a Fazenda Figueira, no município de Jardim sudeste de Mato Grosso do Sul. O imóvel está registrado no Incra, como propriedade da seita Associação das Famílias pela Unificação e Paz Mundial, presidida pelo sul coreano, Sung Yung Moon, (reverendo Moon). No último sábado, quase 100 pessoas portando ferramentas agrícolas, invadiram o local, limparam uma área de 12 mil metros quadrados para depois ocupar a área nesta segunda. Os sem-terra do MST estavam ocupando a totalidade do imóvel onde permaneceram durante nove anos consecutivos. Em março deste ano saíram pacificamente da propriedade rural. Os invasores coordenados pela Fetagri garantem que ficarão na fazenda até o Incra assentar todo o grupo.