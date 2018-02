Sem-terra invadem 17.ª fazenda no Pontal Cerca de 70 militantes do movimento Unidos pela Terra e Fome Zero (Uniterra) invadiram ontem a Fazenda Santo Antonio, em Presidente Epitácio (SP). Já são 17 as áreas invadidas desde o dia 3, quando teve início o "carnaval vermelho". As ações têm apoio da ala do Movimento dos Sem-Terra (MST) ligada a José Rainha. O grupo promete invadir hoje mais uma fazenda no município.