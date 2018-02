Sem-terra interditam 3 rodovias em Mato Grosso do Sul Três rodovias federais em Mato Grosso do Sul foram totalmente interditadas hoje por integrantes de movimentos sociais de trabalhadores sem-terra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram bloqueados os trechos da Rodovia BR-262, na altura do quilômetro 300, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo; quilômetro 170 da BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e o distrito de Casa Verde; e quilômetro 35 da BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. A PRF está no local e negocia a liberação do trânsito.