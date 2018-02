Sem-terra iniciam marcha para cobrar reforma agrária Cerca de mil integrantes da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL) iniciaram na manhã desta sexta-feira, 29, uma marcha em direção a Presidente Prudente, no Pontal do Paranapanema, oeste paulista, para protestar contra a paralisação da reforma agrária. Os sem-terra seguem em duas colunas pela Rodovia Raposo Tavares, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária. Um grupo saiu de Presidente Venceslau e, às 9 horas, caminhava na altura do km 626 da rodovia. Outra coluna marchava na altura do km 514, em Rancharia. A marcha ocupa o acostamento e uma das pistas da rodovia, deixando o trânsito lento. As colunas se encontram no dia 1 de setembro em Presidente Prudente. Haverá manifestação na cidade para cobrar ações dos governo estadual e federal.