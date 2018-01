Sem-terra devem responder à Justiça, diz Rebelo O presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (PC do B-SP), disse que a Casa sempre esteve aberta para as reivindicações dos movimentos sociais, mas, ao saber das depredações e agressões aos servidores, disse que não pensou duas vezes e logo pediu a prisão de todos os envolvidos. "O que eu digo é que a prisão pode ser um ato de força ou um ato de autoridade. E acho que a autoridade do presidente da Câmara seria o suficiente", relatou o deputado, em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News. Ele disse que na semana passada esteve com o dirigente do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), Bruno Maranhão, que não teria manifestado qualquer intenção de marcar uma audiência com o presidente da Câmara. "Eu acho que esse tipo de atitude, no fundo, é uma atitude de provocação", acusou Rebelo. O dirigente sem-terra pertence à Executiva Nacional do PT e já havia participado da invasão ao Ministério da Fazenda em abril do ano passado. Aldo Rebelo foi taxativo ao analisar a atuação do movimento. "Creio que pode ser o desespero, ou um simples equívoco achar que a democracia no Brasil pode funcionar mediante atos de intimidação das instituições, ou das forças democráticas do País", condenou. O presidente da Câmara frisou que não havia motivo para a invasão, pois ele sempre recebeu, "até em sua própria casa", dirigentes de movimentos sociais. "O espaço da Câmara é o espaço dos movimentos sociais", garantiu. "Agora, se alguém acha que pode chegar à Câmara, depredar, agredir servidores indefesos, destruir patrimônio que é do povo, só pode receber o tratamento que recebeu: todos presos e que respondam pelos seus atos." Responsabilidade civil Embora seja um militante de esquerda, Aldo Rebelo procurou se distanciar do movimento responsável pela depredação da Câmara. "Eu milito no Partido Comunista há mais de 30 anos e nunca cometi esse tipo de atitude Nunca agredi pessoas indefesas e nunca depredei patrimônio público", salientou. Ele adiantou que, além de responder pela responsabilidade penal, os dirigentes do movimento também deverão pagar pelos prejuízos. "Quanto à responsabilidade civil pelos danos, a Câmara vai cobrar tudo aquilo que a lei permitir", garantiu. Rebelo disse ainda que a Câmara seguirá como espaço aberto para a discussão das reivindicações sociais. "Mas não para depredar, nem para agredir."