Sem-terra deixam fazenda da família de ex-ministro Os cerca de 200 integrantes do Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Mast), que invadiram a Fazenda Ribeirão Bonito, em Abatiá, a 380 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, no dia 30 de dezembro, deixaram a localidade na manhã desta sexta-feira. A ordem de reintegração de posse foi cumprida por aproximadamente 200 policiais militares e a saída foi pacífica. A fazenda, de 2 mil hectares, pertence ao Grupo Sadeco, dos familiares do ex-ministro da Agricultura e ex-senador, José Eduardo de Andrade Vieira. Muitos dos sem-terra que deixaram a propriedade retornaram às margens da PR-439, que liga Abatiá a Santo Antonio da Platina. Eles montaram acampamento no local há cerca de um ano e meio. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, esta foi a 148ª reintegração de posse desde janeiro de 2003.