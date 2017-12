Sem-terra contestam terras do reverendo Moon

Um grupo com mais de 300 sem-terra, ligados a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), quer acabar com a questão das fazendas existentes no Mato Grosso do Sul, pertencentes ao conhecido reverendo Moon, sul-coreano presidente da internacional Associação das Famílias para Unificação e Paz Mundial. Desde a última sexta-feira, eles invadiram a Fazenda Jamaica, localizada no município de Jardim, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, onde segundo os líderes da invasão, aguardam a polícia para resistir ao provável despejo. Os invasores trocaram os cadeados e trancaram as entradas e saídas da propriedade. Os funcionários foram impedidos de entrar e um sul-coreano ficou dentro da fazenda durante cinco horas consecutivas sentado no chão no local protestando contra a invasão, mas devido a problemas de saúde, conseguiram com que ele desistisse da manifestação foi para o hospital. Os manifestantes querem a decisão da justiça sobre a situação da fazenda. O imóvel é um dos 43 do gênero pertencentes à associação na região, que o Incra desapropriou mas devida questão judicial, ainda não foi liberada para a reforma agrária. O advogado da associação, Saulo Donizete Barcellos, disse que nesta segunda-feira vai pedir reintegração de posse.