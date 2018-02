Sem-terra cobram ampliação do plano de habitação rural

Segundo um dos coordenadores da ocupação, José Augusto Junior, da Federação do Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fenatraf) do noroeste de Minas Gerais, o plano de habitação não chegou à região após promessas do governo. "O governo criou o plano e disse que o dinheiro chegaria, mas a informação que a gente tem é de que o dinheiro só foi para o Sul", afirmou.

De acordo com a Fenatraf, cerca de 500 militantes ocupam as dependências do órgão federal na região central de Brasília.

O coordenador da Fenatraf no Distrito Federal, Ariolino Ferreira da Costa, disse que a ocupação também ocorre por causa da demora do governo em regularizar uma área no entorno de Brasília que está ocupada de forma irregular há três anos. O governo, segundo ele, teria se comprometido a desapropriar um terreno da União para ceder aos sem terra.

O grupo espera conseguir uma reunião com a diretoria do Incra ainda hoje para tratar da pauta da ocupação. "Nós fizemos a ocupação para discutir uma pauta que está reprimida", disse Costa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Procurada, a Secretaria Geral da Presidência da República disse que a pauta será tratada diretamente pelo Incra, sem envolvimento do Palácio Planalto.