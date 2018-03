Sem-Terra chegam a Florianópolis para exigir reforma agrária

Cerca de 350 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) chegaram nesta terça-feira, 29, à Florianópolis, e montaram acampamento na Assembléia Legislativa, segundo informações do site do movimento. Entre as reivindicações, está o assentamento de 140 mil famílias, a liberação dos recursos do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (Pronera). O protesto faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária.