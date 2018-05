Sem-terra bloqueiam tráfego na BR-163 em Mato Grosso Cerca de 400 integrantes de assentamentos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Mato Grosso bloquearam o tráfego na BR-163 desde as 6h na ponte Lira, na região do município de Sorriso (a 418 quilômetros de Cuiabá), impedindo a passagem de veículos. Os manifestantes são membros dos assentamentos Santa Rosa 1 (municípios de Claudia e União do Sul) e Alto Celeste (Vera e Terra Nova do Norte).