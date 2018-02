Sem-terra bloqueiam rodovias no Rio Grande do Sul Centenas de manifestantes ligados à Via Campesina bloquearam a BR-386 em Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, e a BR-392 em Canguçu, no sul do Estado, por diversas vezes nesta quarta-feira. Durante toda a tarde, os grupos alternaram períodos nos quais ocupavam e desocupavam um trecho das rodovias. Quando o tráfego parava, distribuíam panfletos aos motoristas com as reivindicações do movimento. A organização também fez uma passeata pelas ruas de Santa Cruz do Sul, no centro do Estado.