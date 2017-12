Sem-terra bloqueiam rodovia em Pernambuco Cerca de 100 integrantes ligados ao Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL) interditaram, nesta segunda-feira, em Recife, um trecho da BR-101 Norte, para reivindicar a distribuição de cestas básicas para um grupo de famílias sem-terra que estão acampadas nas margens da rodovia, há cerca de dois anos. O bloqueio, com duração de mais de três horas, ocorreu no KM 6 da estrada, na altura do bairro da Guabiraba. O trânsito na área - um dos principais acessos ao litoral Norte do Estado - ficou congestionado. A interdição começou por voltas das 8h30, quando as famílias espalharam pedaços de madeira, colchões e pneus pelas quatro faixas da rodovia. Em seguida, o grupo ateou fogo à barreira, provocando pânico entre motoristas que trafegavam pela região. De acordo com a coordenadora estadual do MTL, Danúsia dos Santos, as famílias decidiram iniciar o protesto depois que três crianças que vivem no acampamento foram internadas com sintomas de desnutrição. "Estamos todos passando muita fome e por mais que a gente procure o pessoal do Incra, a resposta é sempre a mesma: não há recursos para comprar cestas básicas", reclamou. Ainda segundo a coordenadora, uma comissão formada por integrantes do MTL irá tentar agendar uma reunião com a direção do Incra para os próximos dias. A BR-101 só foi liberada, no final da manhã, após a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Rodoviária, a interdição causou dois pequenos acidentes envolvendo veículos que tentaram desviar do protesto pelo acostamento.