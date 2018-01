Sem-terra bloqueiam estrada no interior de SP Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) bloquearam esta manhã uma estrada no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 8h30, os manifestantes interditaram totalmente a Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), na altura do município de Presidente Bernardes, na região do Pontal do Paranapanema. Os sem-terra protestam, entre outras coisas, contra a violência no campo, numa referência à agressão a tiros sofrida pelo líder José Rainha Júnior, e querem o fim do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). De acordo, ainda, com a Polícia Rodoviária, os sem-terra estão armados com foices, enxadas e facões, mas, até o momento, não há informações sobre a ocorrência de confrontos na área.