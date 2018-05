Sem-terra bloqueiam duas rodovias federais em MT

Ainda segundo a polícia, cerca de 60 integrantes do movimento estão bloqueando a BR-364, no quilômetro 328, próximo ao Colégio Agrícola de São Vicente, com madeiras, pneus e artefatos diversos. Eles estão portando foices e outros tipos de armas branca.

Na BR-163 o bloqueio é no quilômetro 756, na saída de Sorriso para Sinop. Os manifestantes também bloqueiam a rodovia com pedaços de madeiras e pneus e estão munidos com o mesmo tipo de arma branca. Policiais estão no local para evitar confrontos entre os manifestantes e os demais usuários das estradas.