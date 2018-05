Sem-terra bloqueia BR-070 no MT

SÃO PAULO - Cerca de 60 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), portando foices e facões, interditaram os dois sentidos da Rodovia BR-070, na altura do km 718, próximo à fazenda Facão, em Cáceres, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo fechou a estrada por volta das 7 horas de hoje e permaneciam no local por volta das 11h15. Ainda não há informação sobre o motivo da interdição.

Por conta da interdição, feita com madeira, pneus e pedras, formou-se um grande engarrafamento no local de veículos de carga em postos de combustíveis da região.