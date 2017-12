Sem-terra atacam novamente Fazenda Peruano, no Pará Um grupo armado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) atacou nesta segunda-feira a Fazenda Peruano, em Eldorado dos Carajás, no Pará. Segundo funcionários do local, o incidente ocorreu na área do curral, onde vários animais foram abatidos. De acordo com eles, o grupo fez vários disparos e, em seguida, retornou a um acampamento localizado a cerca de meio quilômetro da sede da fazenda. As 1200 famílias que estão atualmente acampadas na região pedem a desapropriação da fazenda, que é conhecida por sua produção de gado nelore. O gerente do local disse que esse teria sido o segundo ataque, em menos de duas semanas.