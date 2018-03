Sem-terra arrendam área para acampamento em SP Após serem despejados quatro vezes em menos de um mês, dissidentes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ligados a José Rainha Júnior decidiram arrendar uma área para montar acampamento em Piacatu, na Alta Paulista, região de Araçatuba. O terreno arrendado fica no sítio São João, de 15 hectares, no bairro Cassemiro, zona rural do município.