Sem-terra ainda mantêm 8 reféns em Guarapuava Os cerca de 200 sem-terra que invadiram ontem à tarde uma propriedade rural em Guarapuava continuam mantendo reféns no local, hoje. De acordo com a Polícia Militar, dos 13 reféns iniciais oito ainda permanecem na fazenda. A entrada do sítio foi bloqueada. Policias militares, civis e federais foram até o local para tentar negociar a retirada dos reféns. Na fazenda é produzida erva-mate. O Movimento dos Sem-Terra (MST) informou que os ocupantes são do movimento, mas ainda não há muitas informações em Curitiba.