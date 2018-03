Sem-terra agora arrendam área para acampamento

Depois de serem despejados quatro vezes em menos de um mês, dissidentes do Movimento dos Sem-Terra (MST) ligados a José Rainha Júnior decidiram arrendar uma área para montar um acampamento em Piacatu, na Alta Paulista, região de Araçatuba. O terreno arrendado fica no sítio São João, de 15 hectares, no bairro Cassemiro, zona rural do município. "Estamos fazendo uma coleta entre os trabalhadores para pagar o arrendamento", disse o líder Luciano de Lima. Ele não revelou o valor, mas contou que outros dois acampamentos foram montados na região mediante arrendamento. A estratégia de pagar pelo uso de um imóvel não tem precedentes na história da luta pela terra no País.

Mesmo assim, o grupo liderado por Lima continua ameaçado de despejo porque, numa ação movida pela prefeitura, a Justiça determinou que os sem-terra deixem o município. "Estamos sendo vítimas de perseguição política", denuncia o líder. Segundo ele, além de Piacatu, os municípios de Salmourão e Rinópolis obtiveram decisões que proíbem os sem-terra de acampar em seus limites. As ações foram propostas após a mobilização do chamado "carnaval vermelho", quando 5 mil sem-terra ligados de Rainha montaram acampamentos em 70 fazendas do oeste paulista.