Sem-terra acusam MST de cobrar por terras e cestas básicas Cobrança para distribuição de terras e cestas básicas, aluguel de pastos a fazendeiros e ameaças de mortes. Essas são algumas das denúncias que 95 famílias de sem-terra estão fazendo contra a direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) no extremo sul da Bahia. As famílias foram expulsas nesta terça-feira do assentamento Céu Azul do MST, no município de Porto Seguro, e voltaram para o acampamento "Lulão", situado às margens da rodovia BR-367, próximo a uma fazenda da empresa Veracel Celulose. Os lavradores expulsos se consideram traídos pelos dirigentes do MST e mesmo diante de ameaças decidiram denunciar os "desmandos" dos ex-colegas conforme disse Aristeu de Assis, um dos prejudicados, informando que o mandaram embora e de "bico calado" para não morrer. Antonio Ferreira acusou os coordenadores de cobrarem pelos lotes e os que não pagassem tinham as terras alugadas a fazendeiros da região para pasto. Outros disseram que só teriam as cestas básicas doadas pelo governo federal caso pagassem entre R$ 10 e R$ 15. "Expulsaram a gente como cachorro", desabafou Vanda Souza. Valdemar dos Santos, um dos dirigentes do MST de Porto Seguro, disse que as denúncias deveriam ser encaminhadas às instituições competentes e as famílias insatisfeitas devem sair mesmo do assentamento. Contudo, em Salvador, o deputado estadual Walmir Assunção (PT), diretor do MST na Bahia, reprovou a expulsão das famílias. "Esse tipo de problema precisa ser tratado no diálogo e a expulsão foi um erro", disse o dirigente, informando que já está negociando com o escritório regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para arrumar outra área com objetivo de alojar as 95 famílias. "Como se criou essa animosidade, achamos melhor que esses companheiros não retornem para a Céu Azul", disse, procurando rebater as denúncias de irregularidades. Segundo Assunção, a cobrança de taxas pelas cestas básicas existe, mas é uma "vaquinha" feita entre os agricultores para pagar o transporte das centrais de distribuição em Salvador e na cidade de Irecê, até os assentamentos. Disse que terrenos são alugados para pastos enquanto não se constrói nos locais a infra-estrutura dos lotes que serão distribuídos aos sem-terra. Assunção aproveitou para criticar a depredação do Congresso pelo MLST. "Mesmo que os companheiros estivessem insatisfeitos com os parlamentares devido às absolvições do mensalão, não tinham o direito de fazer aquilo, ainda mais pelo fato do presidente da Câmara, o deputado Aldo Rebelo ser um militante histórico do PCdoB", declarou. Precisamos do apoio da sociedade à nossa luta."