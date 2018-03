Sem-terra acampam na frente do Incra em Salvador Cerca de 3 mil integrantes de quatro associações de sem-terra montaram acampamento, na manhã desta segunda-feira, na frente da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), da Pastoral Rural, do Movimento dos Trabalhadores Assentados e Acampados da Bahia (Ceta) e do Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) chegaram em ônibus e montaram barracas, com grande quantidade de mantimentos, no local.