Sem quorum mínimo, votação sobre ida de Mantega ao Congresso é adiada

BRASÍLIA - Sem quorum mínimo para abrir os trabalhos, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) cancelou nesta quarta-feira, 8, a reunião que poderia votar o requerimento de convite do ministro da Fazenda, Guido Mantega. O presidente da comissão, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), anunciou na terça-feira que colocaria o pedido de sua autoria em votação esta tarde. Nem sequer apareceu no colegiado.

Após meia hora de espera, apenas sete deputados confirmaram presença. Nenhum senador apareceu na comissão. A base aliada orientou os parlamentares a esvaziarem os trabalhos. O quorum mínimo para abrir a sessão era de seis deputados e dois senadores. Coube então ao vice-líder do governo no Congresso, deputado Gilmar Machado (PT-MG), cancelar a reunião e remarcar nova audiência para o dia 14 de fevereiro.