Sem protestos, Yoani Sánchez tem dia de turista no Rio Depois enfrentar protestos em São Paulo, Recife, Salvador e Brasília, a ativista cubana Yoani Sánchez teve uma trégua no Rio de Janeiro, onde conseguiu aproveitar sem contratempo o domingo ensolarado para conhecer pontos turísticos da cidade. Acompanhada do deputado federal Otávio Leite (PSDB) e do deputado estadual Luiz Paulo Correa da Rocha (PSDB), a blogueira foi assediada por turistas e curiosos em todos os locais por onde passou.