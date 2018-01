Sem presidente, partido analisa se vota anistia de Delúbio Soares

Com a polêmica em torno do afastamento de José Eduardo Dutra, dirigentes do partido vão discutir a conveniência de pôr na pauta da reunião do Diretório Nacional, na sexta-feira e no sábado, a anistia ao ex-tesoureiro Delúbio Soares. Único expulso do PT após o escândalo do mensalão, ele já tem apoio suficiente para retornar às fileiras petistas.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu ajudar Delúbio a voltar, mas avalia que o momento não é o mais adequado. Lula também está contrariado com as articulações para a substituição de Dutra e pediu a interrupção desses movimentos até sua conversa com o presidente licenciado do PT.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em março, Delúbio já contava com o aval de 59 dos 84 integrantes do diretório e a votação sobre o seu retorno era dada como certa para o fim deste mês. Agora, o veredicto sobre apreciar ou não o perdão a Delúbio dependerá das circunstâncias políticas.

A corrente Construindo um Novo Brasil, majoritária no partido, será o fiel da balança para decidir se o assunto terá ou não novo potencial de desgaste. Oficialmente, Delúbio ainda não reapresentou o pedido de refiliação. Em 2009, o ex-tesoureiro fez a primeira tentativa de retornar ao partido porque queria ser candidato em 2010. O próprio Lula, porém, o convenceu a retirar o pedido, para não atrapalhar a candidatura de Dilma Rousseff.

Agora, a volta de Delúbio conta com a simpatia de ministros, senadores e deputados. O PT insiste em que os réus do mensalão foram injustiçados. Com esse argumento, o partido bate na tecla de que o ex-tesoureiro foi apenas operador de um modelo falido de financiamento de campanhas.