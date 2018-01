Sem PFL, tucanos discutem campanha de Alckmin Sem a presença do PFL, que mais tem reclamado da desorganização da campanha do candidato tucano Geraldo Alckmin, o PSDB iniciou reunião para discutir a estrutura de trabalho, distribuir melhor as funções dos coordenadores, tentar impulsionar a campanha e compatibilizar a agenda com os interesses regionais da coligação PSDB e PFL. "Não é uma reunião política, é administrativa e de infra-estrutura", disse o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), ao justificar a ausência dos pefelistas. Pela primeira vez, a reunião em Brasília conta com a participação do chefe da comunicação da campanha, o publicitário Luiz Gonzalez, e do coordenador-adjunto, Eduardo Jorge, que foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e investigado por tráfico de influência. "Ele foi totalmente absolvido", disse Tasso, justificando a presença de Jorge. Além das queixas da desorganização da campanha, os aliados do PFL pedem também mais agressividade da parte do candidato tucano. "O PFL tem toda razão em reclamar", disse o coordenador geral da campanha, senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), acrescentando que os principais problemas derivam principalmente da desestruturação, nesta fase inicial. O cancelamento de última hora de viagens - como aconteceu com a que estava programada para Palmas (TO), na sexta-feira passada - ocorreu, segundo ele, em função da falta de consenso entre PFL e PSDB no Estado em que estão apoiando candidatos opostos ao governo. Desse modo, Alckmin preferiu cancelar sua ida ao Tocantins, fazendo um gesto político ao PFL. Amanhã, ele estará em Goiânia, apesar de o PFL ser adversário dos tucanos no Estado. Eduardo Jorge estará vinculado diretamente a Sérgio Guerra. Outro ex-ministro de Fernando Henrique, o jurista Miguel Reali Júnior está confirmado na coordenação de finanças, mas não participa da reunião. O próprio Gonzalez disse que ainda não acertou seu contrato com o PSDB, como também ainda não definiu o consórcio de empresas que cuidará dos programas de televisão e rádio para o horário de propaganda gratuita, que começa em 15 de agosto.