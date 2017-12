Sem o PMDB, Lula venceria no 1º turno, diz Datafolha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotaria hoje qualquer um dos seus adversários em caso de um segundo turno na eleição presidencial, de acordo com pesquisa Datafolha/RedeGlobo divulgada na noite desta quarta-feira. E venceria no primeiro turno se o PMDB não tiver candidato próprioou quando representado pelo senador Pedro Simon (RS). Foram feitas duas simulações de segundo turno: com o pré-candidato do PSDB Geraldo Alckmin, e o ex-governador Anthony Garotinho (PMDB). Contra o tucano, Lula teria 52% das intenções de voto e Alckmin 35%. A vantagem de Lula aumenta no cenário com Garotinho: 57% a 24%. O ex-governador anunciou a disposição de renunciar à pré-candidatura. O Datafolha fez cinco simulações de primeiro turno, das quais Lula seria reeleito quando o PMDB não tem candidato ou quando o senador Pedro Simon aparece como o representante do partido. No cenário em que o PMDB não tem candidato, o presidente seria reeleito com 45% das intenções de voto, enquanto Alckmin teria 22%. Foram entrevistados 6 mil eleitores, nos últimos dois dias, em 258 municípios. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.