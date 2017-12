Sem Lula, petistas vêem desafio para 2008 O presidente do PT no Paraná, deputado André Vargas, disse que o partido terá um grande desafio nas eleições municipais do ano que vem, pois será a primeira vez que entrará em um pleito sem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato. Vargas abriu sexta-feira, em Curitiba, o encontro regional do PT.