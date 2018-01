Sem Ficha Limpa, PSDB e PSB ganham senadores

Devem haver quatro mudanças no Senado. Entre os representantes do Pará, Jader Barbalho (PMDB) assume no lugar de Marinor Brito (PSOL). Pelo Amapá, João Cabiperibe (PSB) ficará com a vaga de Gilvam Borges (PMDB). A cadeira da Paraíba que era ocupada por Wilson Santiago (PMDB) será agora de Cássio Cunha Lima (PSDB). Já Vicentinho Alves (PR), senador por Tocantins, será substituído por Marcelo Miranda (PMDB).

Com as mudanças, crescem as bancadas do PSDB, que ficará com 11 senadores, e do PSB, com quatro integrantes. A bancada do PR cai para quatro parlamentares e a do PSOL para um. O PMDB continua sendo o maior partido na Casa, com 19 senadores. A bancada peemedebista não se alterou, pois perdeu duas vagas mas ganhou outras duas.