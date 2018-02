Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A capacidade de liderança do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um dos pontos fundamentais do sucesso do Plano Real, lançado há 20 anos, afirmou nesta quinta-feira o economista Edmar Bacha, professor da PUC-Rio, que estava na equipe que implementou o Plano Real. "Se FHC não existisse, esse plano jamais teria saído", declarou Bacha em palestra durante debate sobre os 20 anos do Plano Real, na PUC-Rio.

Segundo o economista, no contexto da elaboração, Fernando Henrique era um intelectual de peso, um político importante e tinha capacidade de "conversar e influenciar" o então presidente Itamar Franco. "Era o único que podia reunir esse bando", disse Bacha, referindo-se, além dele mesmo, aos economistas André Lara Resende, Pérsio Arida e Gustavo Franco, entre outros.