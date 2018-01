Sem empresas, Câmara cancela audiência sobre aeroportos

BRASÍLIA - O presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antônio Gustavo do Vale, e os presidentes das principais companhias aéreas brasileiras - TAM, Gol e Azul - não compareceram à audiência pública da Câmara dos Deputados para tratar dos problemas nos aeroportos brasileiros. A presença deles era aguardada na Comissão de Defesa do Consumidor na manhã desta quarta-feira, 27.

Em repúdio à recusa dos convites, o deputado Roberto Santiago (PV-SP), presidente da comissão, decidiu suspender a audiência. "Não é possível continuar essa situação de completo abandono nos aeroportos, com as companhias aéreas fazendo o que querem fazer. Vamos discutir a convocação do ministro à qual essas companhias estão subordinadas, porque a sociedade não pode continuar pagando a conta desses desmandos", afirmou.

"Os órgãos de governo que estão cuidando de aeroportos e do transporte aéreo brasileiro estão devendo explicações", disse. "Eles disseram que a agenda não era compatível com o horário da reunião, ou seja, não vieram porque não quiseram vir."

Nessa terça-feira, 26, o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), José Márcio Monsão Mollo, disse que haverá "caos completo" nos aeroportos brasileiros durante a Copa do Mundo de 2014, ainda que as obras sejam concluídas no prazo previsto. Para Santiago, "o caos aéreo já existe".