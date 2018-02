Sem definição de Lula, MPF poderá ter comando interino

A lista tríplice para indicação do próximo procurador-geral da República é formada pelo vice-procurador-geral, Roberto Monteiro Gurgel, o coordenador da área criminal do MPF, Wagner Gonçalves, e a subprocuradora federal dos Direitos do Cidadão, Ella Wiecko. De acordo com a assessoria da Presidência da República, Lula já discutiu a lista com o ministro da Justiça, Tarso Genro, e com o advogado-geral da União, Antonio Dias Toffoli. Segundo a assessoria, Lula estaria "amadurecendo a questão".

Mesmo que o presidente da República apontasse o nome do substituto de Souza na noite de hoje, dificilmente haveria tempo de o escolhido tomar posse na segunda-feira, segundo assessores da secretaria geral do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa consultados pela Agência Estado. Além do aval do presidente, o próximo procurador-geral deve passar por uma sabatina na CCJ e pela ratificação do plenário da Casa antes de ser empossado no cargo.

Embora possa escolher qualquer um dos três nomes da lista, o presidente costuma seguir a vontade da maioria dos integrantes do MPF e optar pelo mais votado pela categoria em eleições internas, no caso, Monteiro Gurgel.