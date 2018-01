Sem compromissos oficiais, Dilma se dedica à família no RS

PORTO ALEGRE - A presidente da República, Dilma Rousseff (PT), está na capital gaúcha desde a noite desta sexta-feira, 12, sem compromissos oficiais. Ela veio à cidade passar seu aniversário junto à família.

Durante a manhã deste sábado, houve movimentação do staff da Presidência e da polícia local na frente do prédio onde Dilma tem um apartamento na zona sul de Porto Alegre. A presença dela, no entanto, não atraiu curiosos. Foi uma manhã tranquila nas proximidades da residência localizada no bairro Vila Assunção. Dilma não fez nenhuma aparição pública nem falou com a imprensa.

A presidente completa 67 anos neste domingo. De acordo com sua assessoria, ela não tem agenda de trabalho na capital gaúcha e passará o fim de semana na companhia da filha, Paula, do neto, Gabriel, e do ex-marido, Carlos Araújo.