Sem Comissão Afonso Arinos, não teria havido Constituinte, diz professor aposentado da USP

Professor titular aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), José Afonso da Silva, de 92 anos, participou dos debates da Assembleia Constituinte e integrou a Comissão Afonso Arinos, que teve a missão de apresentar um anteprojeto. Ele afirma que, embora o texto não tenha sido enviado ao Congresso, sem a comissão “não teria havido a convocação da Constituinte”.

Como foi o diálogo da comissão com a Constituinte?

Nós estávamos vivendo um regime autoritário, ilegítimo. Só este fato demonstra que era necessária a reorganização constitucional do País. Tancredo Neves, candidato, prometeu convocar uma Constituinte livre e soberana e criar uma comissão para elaborar o anteprojeto. A comissão foi o único foro que discutiu Assembleia Constituinte e Constituição no País. Hoje estou convencido de que, se não houvesse a comissão, não teria havido a convocação da Constituinte.

Por quê?

Porque não havia discussão ampla sobre Constituinte e Constituição. Havia muita proposta de fazer apenas reforma da Constituição existente. A comissão apresentou um texto bem estudado e mais enxuto do que a Constituição atual.

Quais eram as linhas mestras da comissão?

As Constituições brasileiras sempre começaram pela organização do Estado. Começamos pelas normas fundamentais, o conteúdo do artigo 5.º. A comissão também trabalhou para instalar um regime de governo parlamentar. E havia uma proposta de ter uma ordem econômica mais harmônica com os direitos sociais. José Sarney não quis mandar o anteprojeto porque (o texto) era progressista e parlamentarista. Mas os constituintes apresentaram muitas propostas da comissão.

Houve intensa participação popular. Essa articulação da sociedade resultou em um bom texto?

Quem esteve no Congresso viu o movimento popular, com gente propondo resguardar direitos, o que é muito legítimo. E o modo de canalizar essa vontade é a possibilidade de apresentar proposta de emendas. Houve milhões de assinaturas. Isso evidentemente é importante, mas não só isso. Estavam presentes no Congresso, pressionando no corpo a corpo. Muitas Constituições nasceram de costas para o futuro. Construímos uma que realmente se preocupa com o povo.

A Constituição não ficou extensa?

O anteprojeto era enxuto porque não havia conflitos de interesse tão intenso como na Constituinte. Na Constituinte, os grandes temas foram resolvidos por negociação, e por uma negociação intensa.

A Constituição garantiu direitos sem prever orçamento?

Não. À Constituição cabe estabelecer os direitos, o modo de efetivar esses direitos é um processo que se deve desenvolver. O problema que falam é dos direitos sociais. Houve ampliação dos direitos individuais que gera tanto gasto quanto os sociais.