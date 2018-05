Sem citar Dilma, Lula diz que 'mulher' irá sucedê-lo

Na segunda parte da entrevista concedida ao diário argentino Clarín, prevista para ser publicada na edição de segunda-feira, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que uma mulher o sucederá no Palácio do Planalto, em 2011. A entrevista foi concedida na última quinta-feira, 4. Lula mostrou-se cético sobre sua capacidade de eleger o sucessor, nas presidenciais de 2010, mas em seguida garantiu que será uma mulher o próximo presidente - ele não chegou a mencionar o nome da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ou a candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, ambas do PT. Veja também: Brasil e Argentina têm diferenças, não conflitos, diz Lula Em uma provocação ao governador de São Paulo, José Serra (PSDB), Lula afirmou ao Clarín que não espera ver a eliminação do Mercosul e da integração sul-americana na lista de prioridades da política externa do futuro governo. "Meu sucessor não vai querer fazer menos que um torneiro mecânico", arrematou. Crítico do Mercosul, Serra é apontado como provável candidato tucano ao Planalto nas eleições de 2010 - foi derrotado por Lula no pleito de 2002.