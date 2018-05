Sem citar Dilma, Lula diz que fará campanha para ela

Depois, em entrevista coletiva, o presidente disse que a lei eleitoral não o impede de fazer campanha no período destinado a essa finalidade. "Não é proibido fazer campanha durante o período eleitoral. Não quero infringir a legislação." Ainda durante o discurso, também sem citar a ex-ministra, o presidente falou aos trabalhadores da Volkswagen que o Brasil vive um momento excepcional "e quero que isso continue".

Lula disse que definirá sobre o reajuste de 7,7% dos aposentados nos próximos dias e também falou da necessidade do corte de R$ 10 bilhões do orçamento deste ano, em especial o corte de mais de R$ 1 bilhão no Ministério da Educação, alegando que quase todos os ministérios sofreram cortes e que o momento é difícil, pois o País perdeu arrecadação nos primeiros meses do ano. "Quem espera que nós brinquemos com a economia porque é período eleitoral, pode tirar o cavalinho da chuva."